Première victoire pour le Sénégal de Patrick Vieira

Le projet est lancé. Arrivé en août en tant que sélectionneur, Patrick Vieira vient de signer sa première victoire avec le Sénégal. Cette victoire contre l’Éthiopie un but à zéro arrive au bout de la deuxième rencontre de son mandat sénégalais. La première s’étant soldée par un nul (1-1) ce vendredi dernier, au Mozambique. À Maputo, les Lions de la Teranga avaient été tenus en échec un partout pour leur entrée en lice en qualifications pour la prochaine CAN.

Pas un match facile …

AC pour SOFOOT.com