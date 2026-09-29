Olivier Létang bat un Marseillais

Encore une défaite pour Marseille. Candidat pour une place au conseil d’administration de l’EFC, le syndicat des clubs européens, Olivier Létang a battu, ce mardi à Copenhague, Stéphane Richard , son homologue marseillais et seul adversaire. Il prend ainsi la place de Pablo Longoria, qui ne pouvait plus tenir ce poste en raison de son départ de l’OM.

27 voix sur 32

Grande victoire pour Létang avec 27 voix sur 32 , selon le décompte de L’Équipe . Le quotidien annonce également que le président lillois partait largement favori face à Richard en raison de son « ancienneté » mais également pour être dans le même camp que Nasser al-Khelaïfi, président de l’EFC, et de Vincent Labrune. Le Marseillais disposait, quant à lui, de beaucoup moins de soutiens.…

LP pour SOFOOT.com