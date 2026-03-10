Zinédine Zidane a appelé un ancien coach de Nantes pour qu'il devienne son adjoint

Zinédine Zidane a appelé un ancien coach de Nantes pour qu'il devienne son adjoint

Sacré docu. Pierre Sage, Xabi Alonso, Didier Deschamps et beaucoup d’autres entraîneurs ont un maître à penser : Raynald Denoueix. Au-delà du palmarès (deux Coupes de France, deux titres du meilleur coach de l’année), les idées de l’ancien entraîneur du FC Nantes (1997-2001) et de la Real Sociedad ont influé dans la planète foot. C’est l’objet du docu Le Jeu avant le Je , diffusé sur L’Équipe .

« J’avais bien jardiné. J’avais pris ma douche et puis j’avais plein de messages »

Plusieurs anciens joueurs (les anciens Nantais Frédéric Da Rocha, Mickaël Landreau…) et entraîneurs y racontent leur amour pour le maître à penser. Un type tellement influent qu’il n’est pas passé loin de travailler avec Zinédine Zidane. Zizou a en effet contacté Raynald Denoueix pour lui proposer un poste d’adjoint. C’était au début des années 2010 . …

UL pour SOFOOT.com