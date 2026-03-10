 Aller au contenu principal
«La Coupe du monde est un événement trop gros pour être reporté» estime la FIFA
information fournie par So Foot 10/03/2026 à 10:49

Ambiance. Le match Iran-Nouvelle-Zélande du 16 juin, 3 heures du matin, aura-t-il lieu ? C’est la question qui a été posée au dirigeant de la FIFA Heimo Schirgi, alors que la guerre au Moyen-Orient fait rage et que l’ONU appelle à une désescalade du conflit.

Le Suisse a répondu que la Coupe du monde était un « événement trop gros » pour être reporté. « Nous espérons que tous les qualifiés pourront participer » , a-t-il affirmé, avant de préciser que la FIFA suivait la situation au Moyen-Orient, où les États-Unis, Israël et l’Iran se combattent. Le Mondial démarre le 11 juin prochain. L’Iran est dans le groupe G, composé de la Belgique, de l’Égypte et de la Nouvelle-Zélande. Selon plusieurs médias, l’Iran aurait pensé à se retirer de la Coupe du monde américaine.…

UL pour SOFOOT.com

