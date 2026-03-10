 Aller au contenu principal
Le Stade rennais met en garde contre les faux recruteurs
information fournie par So Foot 10/03/2026 à 11:15

Qui ne voudrait pas que son enfant devienne le prochain Dembélé, Doué ou Camavinga ? Reconnu pour sa formation, le Stade rennais a été informé que des personnes mal intentionnées ont commis des actes d’escroquerie et d’usurpation d’identité pour de faux stages de recrutement pour son académie .

Alerte aux brouteurs

Dans un communiqué, les Rouge et Noir rappellent que pour leurs recrutements, essais ou stages, aucune somme d’argent n’est demandée . Ils conseillent aux familles et joueurs d’être vigilants face aux démarchages sur les réseaux sociaux et recommandent d’envoyer un mail au club au moindre doute. Le club a engagé des démarches pour stopper ces escrocs.…

EA pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank