Roman Abramovitch fait le forcing pour récupérer l’argent de la vente de Chelsea

Un coup de blues , Roman ? S’il a bien vendu Chelsea en 2022 pour la modique somme de 2,35 milliards de livres sterling (2,9 milliards d’euros), Roman Abramovitch réclame toujours son blé selon le Times . Le gouvernement britannique a en effet gelé l’argent de l’oligarque en raison de l’invasion des troupes russes en Ukraine le 24 février 2022.

Pour récupérer sa fric, l’ancien proprio du club londonien (2003-2022) a pondu sa meilleure lettre via ses avocats . Le quotidien anglophone rapporte qu’ Abramovitch revendique pleinement l’argent confisqué et qu’il conteste toujours ce désagrément. Et comme le bonhomme est prêt à tout pour mettre la main sur son butin, il précise aussi vouloir utiliser cet argent pour aider les victimes de la guerre en Ukraine.…

SW pour SOFOOT.com