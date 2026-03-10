 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Roman Abramovitch fait le forcing pour récupérer l’argent de la vente de Chelsea
information fournie par So Foot 10/03/2026 à 10:23

Roman Abramovitch fait le forcing pour récupérer l’argent de la vente de Chelsea

Roman Abramovitch fait le forcing pour récupérer l’argent de la vente de Chelsea

Un coup de blues , Roman ? S’il a bien vendu Chelsea en 2022 pour la modique somme de 2,35 milliards de livres sterling (2,9 milliards d’euros), Roman Abramovitch réclame toujours son blé selon le Times . Le gouvernement britannique a en effet gelé l’argent de l’oligarque en raison de l’invasion des troupes russes en Ukraine le 24 février 2022.

Pour récupérer sa fric, l’ancien proprio du club londonien (2003-2022) a pondu sa meilleure lettre via ses avocats . Le quotidien anglophone rapporte qu’ Abramovitch revendique pleinement l’argent confisqué et qu’il conteste toujours ce désagrément. Et comme le bonhomme est prêt à tout pour mettre la main sur son butin, il précise aussi vouloir utiliser cet argent pour aider les victimes de la guerre en Ukraine.…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank