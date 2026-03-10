Cinq joueuses de l'équipe féminine iranienne de football obtiennent l'asile en Australie

Des footballeuses en action lors d'un match entre l'Iran et l'Allemagne dans le cadre du tournoi Discover Football à Berlin

L'Australie a accordé mardi des ‌visas humanitaires à cinq joueuses de l'équipe féminine iranienne de football qui avaient ​sollicité l'aide du gouvernement, craignant des représailles dans leur pays après avoir gardé le silence pendant l'hymne iranien avant un match contre la Corée du Sud.

"Les Australiens ont ​été touchés par le sort de ces femmes courageuses", a déclaré mardi le Premier ministre australien Anthony Albanese ​lors d'une conférence de presse à Canberra.

"Elles ⁠sont en sécurité ici, et elles devraient se sentir chez elles ici", a-t-il ‌ajouté.

Le président américain Donald Trump, qui avait déclaré lundi que l'Australie commettait une "erreur humanitaire" en autorisant le renvoi des joueuses et avait ​appelé le Premier ministre australien ‌à leur accorder l'asile, a félicité Anthony Albanese.

Les autorités australiennes ⁠ont identifié les joueuses comme étant Zahra Sarbali Alishah, Mona Hamoudi, Zahra Ghanbari, Fatemeh Pasandideh et Atefeh Ramezanizadeh.

Elles séjournent dans un lieu tenu secret sous protection policière, ⁠ont indiqué les autorités.

Anthony ‌Albanese a déclaré que les autres joueuses actuellement en Australie avec ⁠l'équipe nationale iranienne pouvaient également bénéficier d'une aide, mais que c'était à elles ‌de décider si elles l'acceptaient.

Les Iraniennes ont débuté la Coupe d'Asie, ⁠organisée par l'Australie, au moment même où les États-Unis et ⁠Israël lançaient des frappes ‌aériennes sur l'Iran, tuant le guide suprême de la République islamique Ali Khamenei.

La décision ​des joueuses de garder le silence pendant ‌l'hymne iranien avant leur premier match contre la Corée du Sud avait été qualifiée de "comble du déshonneur" ​par un commentateur de la télévision d'État.

L'équipe a ensuite chanté l'hymne avant sa deuxième rencontre, face à l'Australie, suscitant la crainte parmi les défenseurs des ⁠droits humains que les joueuses aient été contraintes de le faire par les responsables gouvernementaux.

L'équipe d'Iran a été éliminée dimanche après avoir perdu contre les Philippines (2-0).

(Katharine Jackson, Renju Jose et Praveen Menon; avec la contribution de David Brunnstrom à Washington et Parisa Hafezi à Dubai; rédigé par Michelle Nichols et David Brunnstrom; version française Augustin Turpin, ​édité par Blandine Hénault)