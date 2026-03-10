 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cinq joueuses de l'équipe féminine iranienne de football obtiennent l'asile en Australie
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 10:48

Des footballeuses en action lors d'un match entre l'Iran et l'Allemagne dans le cadre du tournoi Discover Football à Berlin

Des footballeuses en action lors d'un match entre l'Iran et l'Allemagne dans le cadre du tournoi Discover Football à Berlin

L'Australie a accordé mardi des ‌visas humanitaires à cinq joueuses de l'équipe féminine iranienne de football qui avaient ​sollicité l'aide du gouvernement, craignant des représailles dans leur pays après avoir gardé le silence pendant l'hymne iranien avant un match contre la Corée du Sud.

"Les Australiens ont ​été touchés par le sort de ces femmes courageuses", a déclaré mardi le Premier ministre australien Anthony Albanese ​lors d'une conférence de presse à Canberra.

"Elles ⁠sont en sécurité ici, et elles devraient se sentir chez elles ici", a-t-il ‌ajouté.

Le président américain Donald Trump, qui avait déclaré lundi que l'Australie commettait une "erreur humanitaire" en autorisant le renvoi des joueuses et avait ​appelé le Premier ministre australien ‌à leur accorder l'asile, a félicité Anthony Albanese.

Les autorités australiennes ⁠ont identifié les joueuses comme étant Zahra Sarbali Alishah, Mona Hamoudi, Zahra Ghanbari, Fatemeh Pasandideh et Atefeh Ramezanizadeh.

Elles séjournent dans un lieu tenu secret sous protection policière, ⁠ont indiqué les autorités.

Anthony ‌Albanese a déclaré que les autres joueuses actuellement en Australie avec ⁠l'équipe nationale iranienne pouvaient également bénéficier d'une aide, mais que c'était à elles ‌de décider si elles l'acceptaient.

Les Iraniennes ont débuté la Coupe d'Asie, ⁠organisée par l'Australie, au moment même où les États-Unis et ⁠Israël lançaient des frappes ‌aériennes sur l'Iran, tuant le guide suprême de la République islamique Ali Khamenei.

La décision ​des joueuses de garder le silence pendant ‌l'hymne iranien avant leur premier match contre la Corée du Sud avait été qualifiée de "comble du déshonneur" ​par un commentateur de la télévision d'État.

L'équipe a ensuite chanté l'hymne avant sa deuxième rencontre, face à l'Australie, suscitant la crainte parmi les défenseurs des ⁠droits humains que les joueuses aient été contraintes de le faire par les responsables gouvernementaux.

L'équipe d'Iran a été éliminée dimanche après avoir perdu contre les Philippines (2-0).

(Katharine Jackson, Renju Jose et Praveen Menon; avec la contribution de David Brunnstrom à Washington et Parisa Hafezi à Dubai; rédigé par Michelle Nichols et David Brunnstrom; version française Augustin Turpin, ​édité par Blandine Hénault)

Guerre en Iran
Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank