Zimbabwe : un cadre de la sélection exclu après avoir frappé une journaliste
Rien ne va plus pour Kadewere.
Ce mardi, Tino Kadewere ne figurait pas sur la feuille de match avec le Zimbabwe, défait par le Rwanda en qualifications pour le Mondial (défaite 0-1). Élément indispensable de la sélection zimbabwéenne, l’attaquant de l’Aris Salonique a été exclu de sa sélection après un incident peu reluisant survenu à l’entraînement ce lundi, à l’Orlando Stadium de Johannesburg .…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
