De nouvelles perquisitions menées à la Fédération Argentine de football
information fournie par So Foot 30/12/2025 à 19:50

Money, money, money .

Selon l’AFP, la police argentine a mené ce mardi de nouvelles perquisitions a ux sièges de la Fédération argentine de football dans le cadre d’une enquête pour évasion fiscale présumée d’une entreprise liée à la fédération. Début décembre, le siège de l’AFA et le camp de base de la sélection avaient déjà été perquisitionnés dans une autre affaire de soupçons de blanchiment d’argent.…

LB pour SOFOOT.com

Sport
