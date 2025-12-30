De nouvelles perquisitions menées à la Fédération Argentine de football
Money, money, money .
Selon l’AFP, la police argentine a mené ce mardi de nouvelles perquisitions a ux sièges de la Fédération argentine de football dans le cadre d’une enquête pour évasion fiscale présumée d’une entreprise liée à la fédération. Début décembre, le siège de l’AFA et le camp de base de la sélection avaient déjà été perquisitionnés dans une autre affaire de soupçons de blanchiment d’argent.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer