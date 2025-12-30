 Aller au contenu principal
Grande première pour Cristiano Ronaldo depuis 2009
information fournie par So Foot 30/12/2025 à 20:57

Grande première pour Cristiano Ronaldo depuis 2009

Grande première pour Cristiano Ronaldo depuis 2009

CR7 finito ?

Malgré l’inscription du 957e but de sa carrière face à Al-Ettifaq pour le compte de la 11e journée de Saudi Pro League (2-2), Cristiano Ronaldo n’a pas inscrit le moindre triplé sur l’ensemble de l’année 2025 .…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
