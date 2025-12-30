Iñaki Williams : « Jouer en Arabie saoudite, c'est de la merde »
Le coup de gueule est passé.
Alors que l’Athletic Club doit jouer sa demi-finale de Supercoupe d’Espagne contre le FC Barcelone le 7 janvier à Djeddah (Arabie saoudite), le capitaine des Basques Iñaki Williams a vertement critiqué cette nouvelle délocalisation. …
CMF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
