Zidane veut venir jouer en Ligue 1

Qui a dit que la Ligue 1 ne faisait plus rêver ?

Actuellement à Grenade en deuxième division espagnole, Luca Zidane (26 ans) a confié, dans un entretien à l’Équipe en compagnie de son petit frère Théo (22 ans, Cordoba), son envie de retrouver l’élite qu’il a brièvement touché avec le Real Madrid (2 matchs de Liga) et le Rayo Vallecano (8 matchs de Liga) : « On veut jouer en Première Division, que ce soit en Espagne, en France, en Italie ou en Angleterre . C’est notre volonté. On est ambitieux, compétiteurs et travailleurs ». …

SO pour SOFOOT.com