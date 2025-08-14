Brøndby signe un exploit et sera l'adversaire de Strasbourg en barrage de Ligue Conférence
Comment dit-on « remontada » en danois ?
Qualifié d’office pour le barrage de Ligue Conférence, le RC Strasbourg devait attendre ce jeudi soir pour connaître son adversaire. Le groupe de Liam Rosenior pouvait s’attendre à affronter le Víkingur Reykjavik, vainqueur 3-0 sans trembler du tour préliminaire aller face à Brøndby IF.…
EL pour SOFOOT.com
