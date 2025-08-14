Nice tente le pari Salis Abdul Samed
Le fameux plan de relance.
Après la double confrontation assez médiocre de l’OGC Nice contre Benfica, lors du troisième tour de qualification pour la Ligue des champions, Franck Haise a demandé davantage de garanties à ses dirigeants. Son effectif est effectivement décimé par les blessures et ne semble pas encore taillé pour jouer sur plusieurs tableaux. Alors que Mahdi Camara a préféré partir au Stade rennais, le Gym s’est tourné vers un autre milieu qui connaît bien la Ligue 1 : Salis Abdul Samed .…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer