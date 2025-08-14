Manchester City repousse les assauts de Tottenham pour Savinho
Cette fois, c’est le rocher qui veut rester accroché à l’huître.
Après avoir perdu Jack Grealish, parti à Everton, Manchester City pourrait bien voir un autre ailier décamper, tout en restant en Premier League. En effet, selon les informations des médias britanniques, Savinho est suivi de très près par Tottenham . Plus que ça, même puisque le club du nord de Londres n’hésite pas à multiplier les offres pour s’attacher les services du Brésilien.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
