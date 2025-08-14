Luís Castro suspendu dès son premier match avec le FC Nantes
Ça fait mauvaise impression pour sa première journée au travail.
Dimanche soir, le FC Nantes aura fort à faire pour la première journée de Ligue 1 en accueillant le PSG. Surtout que les Canaris seront privés de leur nouvel entraîneur, Luís Castro. Ce dernier est suspendu et sera privé de banc pour cette entrée en matière excitante.…
EL pour SOFOOT.com
