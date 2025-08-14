 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Luís Castro suspendu dès son premier match avec le FC Nantes
information fournie par So Foot 14/08/2025 à 21:30

Luís Castro suspendu dès son premier match avec le FC Nantes

Luís Castro suspendu dès son premier match avec le FC Nantes

Ça fait mauvaise impression pour sa première journée au travail.

Dimanche soir, le FC Nantes aura fort à faire pour la première journée de Ligue 1 en accueillant le PSG. Surtout que les Canaris seront privés de leur nouvel entraîneur, Luís Castro. Ce dernier est suspendu et sera privé de banc pour cette entrée en matière excitante.…

EL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Nice tente le pari Salis Abdul Samed
    Nice tente le pari Salis Abdul Samed
    information fournie par So Foot 14.08.2025 22:09 

    Le fameux plan de relance. Après la double confrontation assez médiocre de l’OGC Nice contre Benfica, lors du troisième tour de qualification pour la Ligue des champions, Franck Haise a demandé davantage de garanties à ses dirigeants. Son effectif est effectivement ... Lire la suite

  • Lille a trouvé le successeur de Lucas Chevalier
    Lille a trouvé le successeur de Lucas Chevalier
    information fournie par So Foot 14.08.2025 20:59 

    Enfin ! À quelques heures de son entrée en lice pour cette nouvelle saison de Ligue 1 (dimanche, à 15 heures, sur la pelouse de Brest), le LOSC a officialisé l’arrivée de Berke Özer au poste de gardien de but. Arrivé en provenance d’Eyüpspor, le gardien international ... Lire la suite

  • Federico Redondo, fils de Fernando, signe à Elche
    Federico Redondo, fils de Fernando, signe à Elche
    information fournie par So Foot 14.08.2025 20:30 

    Tout est plus simple pour les nepo babies. À 22 ans, Federico Redondo va découvrir le football européen. L’international Espoirs argentin a déjà écumé les terrains de son pays, sous le maillot d’Argentinos Juniors, club formateur de son papa, Fernando. Depuis février ... Lire la suite

  • Jadon Sancho courtisé en Serie A
    Jadon Sancho courtisé en Serie A
    information fournie par So Foot 14.08.2025 20:05 

    À voir si Jadon se sent chaud. S’il souhaite à tout prix retourner au Borussia Dortmund, Jadon Sancho est courtisé par de nombreuses écuries européennes. Le dernier club à avoir tenté sa chance pour s’attirer les services de l’international anglais ne serait autre ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank