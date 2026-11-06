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Zidane va faire bouger Mbappé
information fournie par So Foot 06/11/2026 à 19:32

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Zidane va faire bouger Mbappé

Zidane va faire bouger Mbappé

On décale ! Kylian Mbappé n’avait participé qu’à une rencontre de la première trêve internationale de l’ère Zinédine Zidane : c’était contre la Turquie, et le capitaine avait été positionné sur le côté gauche de l’attaque , laissant l’axe à Ousmane Dembélé. Une nouvelle configuration se présente en ce mois de novembre puisque le Ballon d’or 2025 est blessé. Alors, que décidera ZZ ?

Il pourrait laisser Mbappé à gauche, et ainsi confier l’axe à Désiré Doué , qui a déjà joué dans cette position au PSG, ou au revenant Marcus Thuram . Néanmoins, le vice-Ballon d’or 2026 devrait plutôt retrouver son brassard ainsi que sa place dans l’axe, comme au Real Madrid. « Kylian va aussi pouvoir jouer à sa position préférentielle sur ce rassemblement, en pointe, et il n’y aura pas de souci » , a glissé Zidane lors de sa conférence de presse.…

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