 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zidane, Pagis et les Bleus : la porte est ouverte
information fournie par So Foot 06/11/2026 à 20:02

Ajouter Boursorama à vos sources

Zidane, Pagis et les Bleus : la porte est ouverte

Zidane, Pagis et les Bleus : la porte est ouverte

Après Estéban Lepaul en septembre, la grosse surprise du chef Zinédine Zidane chez les Bleus s'appelle en novembre Pablo Pagis. Pas exactement la même trajectoire que l'attaquant rennais, mais un rappel que la porte est ouverte en équipe de France, même à ceux qui ne jouent pas plus haut qu'en Ligue 1.

Il n’en a pas encore porté le maillot, une chance qu’il aura peut-être le 12 ou le 15 contre l’Italie ou la Turquie, mais Pablo Pagis a réussi une chose dont son père Mickaël ne pouvait pas se vanter à la fin de sa carrière : il va goûter à l’équipe de France. Le fiston âgé de 23 ans ne rejoindra pas la longue liste de joueurs made in Ligue 1 connus pour ne pas avoir eu droit à ce grand bonheur, de Jérôme Leroy à son paternel, en passant par son coéquipier Pierre Lees-Melou, Julien Féret, Ludo Ajorque ou Benjamin André. L’élégant du Paris FC, une caractéristique toujours appréciée par quelqu’un comme Zinédine Zidane, a donc vu son nom apparaître, ce vendredi sur les coups de 18 heures, à l’annonce de la deuxième liste du nouveau sélectionneur des Bleus, dont il est la grande surprise.

Embed t.co…

Par Clément Gavard, à Paris pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Patrice Lair se fracture la malléole à l'entraînement
    Patrice Lair se fracture la malléole à l'entraînement
    information fournie par So Foot 06.11.2026 21:21 

    La blessure qu’on n’avait pas vue venir. Le Montpellier FC s’est déplacé sur la pelouse du Paris FC sans Patrice Lair ce vendredi. Le club héraultais, actuellement huitième de Première Ligue, a annoncé que l’entraîneur s’est « blessé lors d’un entraînement » , ... Lire la suite

  • Le drôle de surnom de Pablo Pagis au PFC
    Le drôle de surnom de Pablo Pagis au PFC
    information fournie par So Foot 06.11.2026 20:54 

    Quand on le dit, la ressemblance est flagrante. Pablo Pagis a été convoqué pour la première fois par Zinédine Zidane ce vendredi, peu après 18 heures. À la veille de leur match de Ligue 1 à Auxerre, les joueurs du Paris FC étaient dans le bus au moment de l’annonce ... Lire la suite

  • Lens perd un autre attaquant pour le choc contre l'OM
    Lens perd un autre attaquant pour le choc contre l'OM
    information fournie par So Foot 06.11.2026 20:22 

    Le sort s’acharne. Après l’humiliation subie mercredi soir contre Côme, le RC Lens espère rebondir dimanche contre l’Olympique de Marseille . Toujours privé d’Odsonne Édouard et Abdallah Sima, Yannick Cahuzac devra aussi se débrouiller sans Franjo Ivanović . Touché ... Lire la suite

  • Ronaldo privé de match ce week-end
    Ronaldo privé de match ce week-end
    information fournie par So Foot 06.11.2026 19:52 

    Quelle horreur ! Vous attendiez avec impatience de démarrer le week-end en regardant Cristiano Ronaldo, Alexandre Lacazette, Houssem Aouar et Predrag Rajković … mais patatras. Désolé, mais tous les matchs de la 13 e journée du championnat saoudien ont été reportés. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank