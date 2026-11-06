Zidane, Pagis et les Bleus : la porte est ouverte

Après Estéban Lepaul en septembre, la grosse surprise du chef Zinédine Zidane chez les Bleus s'appelle en novembre Pablo Pagis. Pas exactement la même trajectoire que l'attaquant rennais, mais un rappel que la porte est ouverte en équipe de France, même à ceux qui ne jouent pas plus haut qu'en Ligue 1.

Il n’en a pas encore porté le maillot, une chance qu’il aura peut-être le 12 ou le 15 contre l’Italie ou la Turquie, mais Pablo Pagis a réussi une chose dont son père Mickaël ne pouvait pas se vanter à la fin de sa carrière : il va goûter à l’équipe de France. Le fiston âgé de 23 ans ne rejoindra pas la longue liste de joueurs made in Ligue 1 connus pour ne pas avoir eu droit à ce grand bonheur, de Jérôme Leroy à son paternel, en passant par son coéquipier Pierre Lees-Melou, Julien Féret, Ludo Ajorque ou Benjamin André. L’élégant du Paris FC, une caractéristique toujours appréciée par quelqu’un comme Zinédine Zidane, a donc vu son nom apparaître, ce vendredi sur les coups de 18 heures, à l’annonce de la deuxième liste du nouveau sélectionneur des Bleus, dont il est la grande surprise.

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Par Clément Gavard, à Paris pour SOFOOT.com