Ronaldo privé de match ce week-end

Quelle horreur ! Vous attendiez avec impatience de démarrer le week-end en regardant Cristiano Ronaldo, Alexandre Lacazette, Houssem Aouar et Predrag Rajković … mais patatras. Désolé, mais tous les matchs de la 13 e journée du championnat saoudien ont été reportés. Tout ça à cause du report de la Coupe d’Asie 2027. Oui, c’est tiré par les cheveux, mais c’est comme ça.

La ligue saoudienne a décidé en toute vitesse de reporter entièrement la 13 e journée , qui devait se tenir entre jeudi et samedi, dans le cadre d’un examen approfondi du calendrier . « Les nouvelles dates de la Coupe d’Asie offrant une plus grande flexibilité au calendrier du football national » , la ligue veut en profiter pour assurer « une répartition plus équilibrée des rencontres sur le reste de la saison , tout en garantissant aux joueurs des périodes de repos et de récupération suffisantes » .…

QB pour SOFOOT.com