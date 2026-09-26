Zidane, une première depuis 32 ans
Incroyable, mais vrai. Avant ce vendredi soir, cela faisait 32 ans qu’un sélectionneur tricolore n’avait pas lancé son aventure sur le banc de l’équipe de France par une victoire . Une première sous l’égide du match nul pour Roger Lemerre, Jacques Santini, Raymond Domenech et plus récemment Didier Deschamps. Et même de la défaite pour un Laurent Blanc lancé dans le grand bain en Norvège sans les pestiférés de Knysna.
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