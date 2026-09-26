Le sélectionneur de l'Espagne n'a jamais tremblé face aux Bleus

En toute détente. Plus de deux mois ont passé, mais le souvenir reste toujours vivace de cette demi-finale de Coupe du monde où l’équipe de France a donné l’impression de ne pas avoir les armes pour inquiéter l’Espagne . Un sentiment également bien présent dans le camp d’en face. « Ce fut un match presque parfait de notre part , fanfanronne Luis de la Fuente dans une interview accordée à L’Equipe . Mais rappelez-vous en Ligue des nations (5 juin 2025), on menait 5-1 à la 75 e et le match s’est fini à 5-4. Comment ne pas imaginer que ça pouvait nous arriver en ne menant que 2-0 ? Mais cette sensation de contrôle, nous l’avons plus eue dans ce 2-0 que lors du 5-1. »

Une impression de domination qui a traversé tout le tournoi, lors duquel la Roja n’a encaissé qu’un seul but . « Dans l’ensemble, nous avons eu le contrôle de tous les matches. Malgré beaucoup de difficultés, nous nous sommes sentis très supérieurs , affirme encore Dela Fuente. Les adversaires ne cadraient quasiment pas, on se procurait beaucoup d’occasions… Mais tout en étant conscients que, même ainsi, vous pouvez perdre. » …

TB pour SOFOOT.com