Le capitaine des Bleus en Belgique déjà connu ?

Une simple question mathématique. En l’absence de Kylian Mbappé, touché au genou gauche et forfait pour le reste du rassemblement des Bleus, la question se pose du capitaine pour les trois prochaines rencontres de l’équipe de France lors de cette trêve. Il devrait s’agir d’Ousmane Dembélé pour une raison très simple : son nombre de sélection. Un système de capitanat basé sur l’ancienneté que Zinédine Zidane avait déjà utilisé lors de ses passage sur le banc du Real Madrid.

L’attaquant du PSG (qui a d’ailleurs récupéré le brassard à la sortie du Kyk’s vendredi soir) compte en effet 67 capes, soit le plus haut total derrière Mbappé. Adrien Rabiot (66 capes) avait à son tour hérité du bout de tissu pour les dernières minutes une fois le Ballon d’or remplacé et pourrait être désigné si ce dernier débute sur le banc en Belgique. Jules Koundé (57 capes) est le dernier candidat.…

TB pour SOFOOT.com