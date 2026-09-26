 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kylian Mbappé ne sera pas remplacé
information fournie par So Foot 26/09/2026 à 12:04
Ajouter Boursorama à vos sources

Kylian Mbappé ne sera pas remplacé

Kylian Mbappé ne sera pas remplacé

Irremplaçable. Sorti blessé au genou en Turquie et forfait pour le reste du rassemblement, Kylian Mbappé a quitté les Bleus ce samedi matin pour rentrer à Madrid. Il ne sera pas remplacé au sein du groupe de l’équipe de France . Zinédine Zidane a donc décidé de s’appuyer sur les cinq attaquants restants de sa liste (Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Estéban Lepaul et Michael Olise), en plus d’un Rayan Cherki ou d’un Maghnès Akliouche, capables d’évoluer dans le trio offensif.

La joyeuse troupe est en route pour Bruxelles où elle s’entraînera en fin de journée, à 48 heures de son deuxième rendez-vous, face à la Belgique. Resteront ensuite la réception de l’Italie puis de ces mêmes Diables rouges à Saint-Denis pour venir à bout de cette trêve internationale à rallonge.…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le maire de New York se moque de Manchester City
    Le maire de New York se moque de Manchester City
    information fournie par So Foot 26.09.2026 12:21 

    Juste une petite pique bien placée. Ce vendredi, The Athletic affirmait que Manchester City avait été retenu coupable de 114 des 115 chefs d’accusations relatifs aux infractions financières retenus contre le club. Une occasion saisie par Zohran Mamdani, maire de ... Lire la suite

  • Le capitaine des Bleus en Belgique déjà connu ?
    Le capitaine des Bleus en Belgique déjà connu ?
    information fournie par So Foot 26.09.2026 11:35 

    Une simple question mathématique. En l’absence de Kylian Mbappé, touché au genou gauche et forfait pour le reste du rassemblement des Bleus, la question se pose du capitaine pour les trois prochaines rencontres de l’équipe de France lors de cette trêve. Il devrait ... Lire la suite

  • Le sélectionneur de l'Espagne n'a jamais tremblé face aux Bleus
    Le sélectionneur de l'Espagne n'a jamais tremblé face aux Bleus
    information fournie par So Foot 26.09.2026 11:24 

    En toute détente. Plus de deux mois ont passé, mais le souvenir reste toujours vivace de cette demi-finale de Coupe du monde où l’équipe de France a donné l’impression de ne pas avoir les armes pour inquiéter l’Espagne . Un sentiment également bien présent dans ... Lire la suite

  • L'Équipe de France s'impose en Turquie pour la première de Zinédine Zidane
    L'Équipe de France s'impose en Turquie pour la première de Zinédine Zidane
    information fournie par France 24 26.09.2026 11:19 

    Les Bleus se sont imposés contre la Turquie à Izmit, avec un but de Kylian Mbappé. Le capitaine s'est également blessé au genou et sera absent pour les autres rencontres de Ligue des nations durant les prochaines semaines.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank