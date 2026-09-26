Kylian Mbappé ne sera pas remplacé

Irremplaçable. Sorti blessé au genou en Turquie et forfait pour le reste du rassemblement, Kylian Mbappé a quitté les Bleus ce samedi matin pour rentrer à Madrid. Il ne sera pas remplacé au sein du groupe de l’équipe de France . Zinédine Zidane a donc décidé de s’appuyer sur les cinq attaquants restants de sa liste (Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Estéban Lepaul et Michael Olise), en plus d’un Rayan Cherki ou d’un Maghnès Akliouche, capables d’évoluer dans le trio offensif.

La joyeuse troupe est en route pour Bruxelles où elle s’entraînera en fin de journée, à 48 heures de son deuxième rendez-vous, face à la Belgique. Resteront ensuite la réception de l’Italie puis de ces mêmes Diables rouges à Saint-Denis pour venir à bout de cette trêve internationale à rallonge.…

TB pour SOFOOT.com