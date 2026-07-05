Zidane signe au Red Star !

L’attraction de la saison en Ligue 2 ? C’est passé inaperçu avec les Bleus et la folie du Mondial, mais c’est un petit événement : un Zidane va jouer en France .

Encore bizut en équipe première

Le Red Star a en effet annoncé l’arrivé dans son effectif d’Elyaz Zidane, défenseur central et surtout fils de Zizou . Évoluant jusqu’ici dans les équipes de jeunes du Real Betis, celui qui a disputé le dernier Mondial U20 avec l’équipe de France va donc venir trimballer sa grande carcasse (1m96) sur les pelouses de l’Hexagone et de la Ligue 2. Un championnat qu’a déjà connu son frère Enzo avec Rodez , à qui il pourra certainement demander quelques conseils pour s’adapter au plus vite .…

JF pour SOFOOT.com