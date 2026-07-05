Un ancien de Dortmund reprend du service en D9
Deux petits mois pour changer d’avis et nous claquer une belle histoire. Retraité depuis le mois de mai, Niklas Süle n’a pas mis longtemps a remettre les crampons . L’ancien défenseur du Bayern Munich et du Borussia Dortmund a annoncé auprès de Sky Sport Allemagne qu’il allait reprendre du service… en neuvième division au SV Tiefenbach ! Un championnat où il pourra peut-être être épargné, ou du moins pourra en faire abstraction, par les pépins ses pépins physiques.
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JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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