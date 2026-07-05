Le joli coup de pouce de la FIFA aux États-Unis
La règle c’est la règle, mais pas pour tout le monde. Ce Mondial est décidemment plein de surprises . Alors qu’on peut envoyer des taquets à foison sans prendre de jaune, on peut désormais prendre un rouge… sans être suspendu au match suivant !
Un rouge = du sursis
Exclu en seizièmes de finale face à la Bosnie-Herzégovine, l’attaquant des États-Unis Folarin Balogun sera tout de même disponible pour le huitième de finale de son pays face à la Belgique (2h dans la nuit de lundi à mardi). Le Monégasque écope d’une suspension d’un match avec sursis pendant un an .…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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