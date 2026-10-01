Zidane réagit à l'affaire Sanhadji

Calinothérapie. À la veille de la rencontre entre la France et l’Italie en Ligue des nations, et de son premier match dans l’Hexagone avec l’équipe de France en tant que sélectionneur des Bleus, Zinédine Zidane a été interrogé en conférence de presse sur l’affaire Mohamed Sanhadji, l’ancien officier de sécurité des Bleus. Le Ballon d’or 1998 n’a eu que des mots doux pour « Momo la République » , mise en examen pour corruption, trafic d’influence, détournement de fonds publics ou encore escroquerie, début septembre.

« Je retiens le positif »

« Je ne suis pas content. C’est quelqu’un que je connais très bien. Maintenant, il y a des personnes qui s’occupent de ça. J’espère pour lui qu’il pourra se défendre. C’est tout le mal que je lui souhaite. Mais dans son histoire avec l’équipe de France, il a fait de belles choses. Je retiens le positif. » Pour rappel, Sanhadji devait initialement faire partie du staff de Zinédine Zidane. Son contrôle judiciaire lui interdit l’accès à Clairefontaine, au siège de la FFF mais aussi au Stade de France. Loyal jusqu’au bout.…

TM pour SOFOOT.com