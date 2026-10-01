Le Real Madrid en remet une (grosse) couche sur l'affaire Negreira

Il y a du nouveau dans l’affaire Negreira. En effet, l’UEFA a annoncé ce jeudi dans un communiqué relayé par plusieurs médias espagnols « avoir reçu du Real Madrid CF un nombre important de documents liés à l’enquête en cours sur le FC Barcelone dans l’affaire José María Enríquez Negreira » . « Les inspecteurs chargés de l’éthique et de la discipline de l’UEFA ont également reçu ces documents, qu’ils examineront dans le cadre de leur enquête » , ajoute le communiqué. Selon AS , les documents en questions seraient « 50 000 pages, des milliers de documents, de pièces à conviction, des déclarations… ».

Assez pour condamner Barcelone, principal visé ? C’est en tout cas ce que souhaitent les Merengues . Dans leur propre communiqué, ils indiquent qu’il est « indispensable que, dès que l’UEFA disposera de ces documents, l’enquête avance le plus rapidement possible jusqu’à son terme et que les instances compétentes prennent les décisions qui s’imposent en fonction de la gravité des faits avérés ». …

LP pour SOFOOT.com