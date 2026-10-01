Le PSG perd un joueur sur blessure
La tuile. Sorti sur blessure lors de la victoire de l’équipe de France Espoirs en Estonie mardi (0-2), Senny Mayulu souffre d’une déchirure à la cuisse. Selon des sources internes du club, le Titi parisien va vraisemblablement manquer près d’un mois de compétitions. Dans un communiqué publié ce jeudi soir, le PSG s’est contenté de déclarer : « Victime d’une lésion à la cuisse gauche lors du match de l’équipe de France Espoirs face à l’Estonie mardi soir, Senny Mayulu restera en soins ces prochaines semaines. »
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