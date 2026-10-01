Un joueur français de Hull City plante sa voiture au même endroit qu'un coéquipier
Le triangle des Bermudes. Impliqué dans un accident de voiture ce jeudi, Lucas Gourna-Douath a connu exactement le même sort que son coéquipier. Selon The Independent , la recrue des Tigers aurait perdu le contrôle de son véhicule ce matin vers 8 h 30, lequel s’est retrouvé couché sur le côté. Le 11 septembre dernier, Sorba Thomas avait retourné sa voiture, qui avait fini sur le toit, au même endroit.
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