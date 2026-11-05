Zidane privé des prochains matchs internationaux

Out. Pour la deuxième fois de suite, Luca Zidane ne figure pas dans la liste du sélectionneur de l’Algérie Brahim Hemdani pour la double confrontation des Fennecs face au Togo les 14 et 17 novembre prochain.

L’absence du portier de Leganés pour le rassemblement de septembre pouvait s’expliquer par la suspension du fils de ZZ, mais après avoir été mis sur le banc de touche lors des deux dernières rencontres du club madrilène, Hemdani a décidé de trancher dans le vif. Oussama Benbot et Abdellatif Ramdane , gardiens des deux clubs de la capitale, l’USM Alger et le MC Alger, ainsi que Melvin Mastil ont notamment été préférés au cadet de la fratrie Zidane.…

MB pour SOFOOT.com