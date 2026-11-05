Fredy Guarin revient sur ses problèmes avec l'alcool
Toucher le fond. L’ancien milieu de terrain de l’Inter Fredy Guarín, passé par le club lombard de 2012 à 2016, a connu une pénible descente aux enfers après sa retraite prise en 2021 après un anecdotique retour au pays sous les couleurs du Millonarios FC.
Dans une interview accordée au média transalpin la Gazzetta dello Sport , l’ancien international colombien est revenu sans filtre sur ses problèmes d’alcoolisme, sur lesquels il s’était déjà épanche en 2024 : « J ’ai touché le fond, maintenant je remonte la pente. Je me sens mieux, je suis à la recherche du bonheur. Je partage mon expérience avec les plus jeunes afin de les aider à éviter de commettre les mêmes erreurs. » …
MB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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