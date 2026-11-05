Jamal Musiala bientôt opérationnel ?
Cette fois, c’est la bonne. Jamal Musiala n’est décidément pas verni en ce début de saison. Cet été, il avait suscité l’inquiétude en enchaînant deux malaises lors d’anecdotiques rencontres amicales face à Heidenheim et Leipzig en l’espace de trois jours. Les examens avaient révélé un dysfonctionnement neurologique susceptible d’entraîner de courtes absences.
Des pépins en attaque
Musiala s’en était alors remis aux progrès de la médecine pour être sur pied dès début septembre et une entrée en jeu face à Schalke . Lors de la trêve, tout fait pschitt avec une blessure à la cuisse intervenue lors de l’échauffement de la rencontre face aux Pays-Bas en Ligue des nations. …
MB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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