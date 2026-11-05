Monaco aurait trouvé un nouvel ambassadeur de choix

Un retour en légende. Valère Germain, qui a passé 12 ans sous contrat avec Monaco et a pris sa retraite en tout début d’année après une belle expérience au pays du Soleil-Levant, pourrait revenir là où tout a commencé. Selon Monaco-Matin , il aurait déjà rencontré le directeur général du club, Thiago Scuro, ainsi que son adjointe, Olga Dementieva afin de prendre un rôle d’ambassadeur du club.

Pas de place dans le staff de Filipe Luis

Pour le moment, rien n’est signé, ça discute juste. Une chose est presque sûre : il n’intégrera pas le staff du coach brésilien. Seul un rôle d’ambassadeur du club lui serait confié. Le champion de France 2017 aux côtés de Kylian Mbappé, Radamel Falcao, Bernardo Silva et consorts a tout de même inscrit 53 buts en 202 matches sous le maillot monégasque. …

LT pour SOFOOT.com