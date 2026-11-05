« Éviter un autre drame » : la compagne de Valverde s'inquiète du harcèlement subi par Owono

« Éviter un autre drame » : la compagne de Valverde s'inquiète du harcèlement subi par Owono

De sages paroles. Depuis le terrible choc entre Jesús de Miguel et Jesús Owono, qui a entraîné la mort de l’attaquant espagnol, le gardien du FC Andorre reçoit de nombreuses menaces, notamment sur les réseaux sociaux.

Devant tant de haine, Mina Bonino, compagne de Federico Valverde, a pris la parole sur Instagram : « Je pense qu’il est nécessaire de s’arrêter. Ce qui s’est passé à Santa Cruz de Tenerife, lors du match, est une tragédie […]. Malheureusement, son décès n’a pas pu être évité, mais, en tant que société, nous avons la responsabilité de tout faire pour empêcher qu’une telle tragédie ne se reproduise. » …

LP pour SOFOOT.com