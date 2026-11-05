« Éviter un autre drame » : la compagne de Valverde s'inquiète du harcèlement subi par Owono
De sages paroles. Depuis le terrible choc entre Jesús de Miguel et Jesús Owono, qui a entraîné la mort de l’attaquant espagnol, le gardien du FC Andorre reçoit de nombreuses menaces, notamment sur les réseaux sociaux.
Devant tant de haine, Mina Bonino, compagne de Federico Valverde, a pris la parole sur Instagram : « Je pense qu’il est nécessaire de s’arrêter. Ce qui s’est passé à Santa Cruz de Tenerife, lors du match, est une tragédie […]. Malheureusement, son décès n’a pas pu être évité, mais, en tant que société, nous avons la responsabilité de tout faire pour empêcher qu’une telle tragédie ne se reproduise. » …
LP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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