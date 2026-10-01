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Zidane « pas fier » de son coup de boule en finale de Coupe du monde
information fournie par So Foot 01/10/2026 à 18:16

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Zidane « pas fier » de son coup de boule en finale de Coupe du monde

Zidane « pas fier » de son coup de boule en finale de Coupe du monde

Lorsqu’on associe Zidane et Italie , tout le monde a la même image en tête. Et à l’aube de son retour sur le sol français au sein de l’équipe de France, Zinedine Zidane s’est livré en conférence de presse, ce jeudi. Le sélectionneur des Bleus est notamment revenu sur le coup de casque qu’il a asséné à Marco Materazzi en finale de Coupe du monde 2006 : « Je ne suis pas fier de ce qu’il s’est passé mais ça fait partie d’un parcours. Vous ne pouvez pas faire que des belles choses pendant une carrière » .

« J’ai une équipe de fou »

L’ancien entraîneur du Real Madrid a poursuivit en expliquant ne pas savoir, en 2006, qu’il allait finir par entraîner la sélection : « Ça a été très compliqué après la finale […] Je pensais que c’était la fin (de son aventure avec l’équipe de France) » . Sur son ton calme habituel, quoi qu’un peu enroué, Zizou a avoué « ressentir une grosse émotion » à l’idée de revenir au Stade de France avec une « équipe de fou » .…

AC pour SOFOOT.com

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