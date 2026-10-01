La Supercoupe d'Italie revient au pays
La Supercoupe d’Italie en Arabie saoudite, c’est ciao . Depuis 2022, le trophée était délocalisé dans le Golfe car l’organisatrice de la compét, La Lega Serie A, avait un partenariat avec le royaume, selon des infos rapportées par L’Équipe . Partenariat qui s’est donc terminé. Et c’est au stade San Siro de Milan que se jouera l’édition 2026, le 22 décembre prochain . Idéal pour s’offrir un petit trophée avant Noël. Léger avantage pour l’Inter qui jouera donc chez lui contre la Lazio.
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