L'hécatombe se poursuit pour les Three Lions

Thomas Tuchel va commencer à penser à un complot fomenté contre lui. Alors que le sélectionneur de l’Angleterre a dû faire face aux forfaits de Declan Rice, Kobbie Mainoo, Cole Palmer, Marcus Rashford et Tino Livramento (on se perd un peu), ce dernier doit maintenant composer avec la perte de Nico O’Reilly.

L’arrière gauche de 21 ans est blessé et va devoir regagner l’infirmerie de Manchester City, où l’ambiance ne doit pas être à la fête au vu de l’actualité moribonde du club. Il devrait être remplacé par le défenseur de Newcastle Lewis Hall pour le déplacement en Croatie vendredi. …

MB pour SOFOOT.com