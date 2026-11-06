 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le drôle de surnom de Pablo Pagis au PFC
information fournie par So Foot 06/11/2026 à 20:54

Ajouter Boursorama à vos sources

Le drôle de surnom de Pablo Pagis au PFC

Le drôle de surnom de Pablo Pagis au PFC

Quand on le dit, la ressemblance est flagrante. Pablo Pagis a été convoqué pour la première fois par Zinédine Zidane ce vendredi, peu après 18 heures. À la veille de leur match de Ligue 1 à Auxerre, les joueurs du Paris FC étaient dans le bus au moment de l’annonce du sélectionneur. Évidemment, ses coéquipiers ont chaleureusement félicité le néo-international avec des applaudissements et des cris. Plusieurs d’entre eux ont manifesté leur joie en hurlant « Avatar » , un surnom que le vestiaire a visiblement largement adopté. Mais pourquoi ?

Le Parisien rapporte que la référence vient du héros du manga « Avatar, le dernier maître de l’air » . Pablo Pagis n’a pas le crâne totalement lisse du personnage, mais il n’a pas beaucoup de cheveux non plus et on peut admettre un air de ressemblance. La cellule cinématographique de So Foot aurait plutôt relié Pagis à Jake Sully, le personnage central du film Avatar de James Cameron, incarné par Sam Worthington. Là aussi, on pourrait s’y méprendre.…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Patrice Lair se fracture la malléole à l'entraînement
    Patrice Lair se fracture la malléole à l'entraînement
    information fournie par So Foot 06.11.2026 21:21 

    La blessure qu’on n’avait pas vue venir. Le Montpellier FC s’est déplacé sur la pelouse du Paris FC sans Patrice Lair ce vendredi. Le club héraultais, actuellement huitième de Première Ligue, a annoncé que l’entraîneur s’est « blessé lors d’un entraînement » , ... Lire la suite

  • Lens perd un autre attaquant pour le choc contre l'OM
    Lens perd un autre attaquant pour le choc contre l'OM
    information fournie par So Foot 06.11.2026 20:22 

    Le sort s’acharne. Après l’humiliation subie mercredi soir contre Côme, le RC Lens espère rebondir dimanche contre l’Olympique de Marseille . Toujours privé d’Odsonne Édouard et Abdallah Sima, Yannick Cahuzac devra aussi se débrouiller sans Franjo Ivanović . Touché ... Lire la suite

  • Zidane, Pagis et les Bleus : la porte est ouverte
    Zidane, Pagis et les Bleus : la porte est ouverte
    information fournie par So Foot 06.11.2026 20:02 

    Après Estéban Lepaul en septembre, la grosse surprise du chef Zinédine Zidane chez les Bleus s'appelle en novembre Pablo Pagis. Pas exactement la même trajectoire que l'attaquant rennais, mais un rappel que la porte est ouverte en équipe de France, même à ceux ... Lire la suite

  • Ronaldo privé de match ce week-end
    Ronaldo privé de match ce week-end
    information fournie par So Foot 06.11.2026 19:52 

    Quelle horreur ! Vous attendiez avec impatience de démarrer le week-end en regardant Cristiano Ronaldo, Alexandre Lacazette, Houssem Aouar et Predrag Rajković … mais patatras. Désolé, mais tous les matchs de la 13 e journée du championnat saoudien ont été reportés. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank