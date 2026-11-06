Le drôle de surnom de Pablo Pagis au PFC

Quand on le dit, la ressemblance est flagrante. Pablo Pagis a été convoqué pour la première fois par Zinédine Zidane ce vendredi, peu après 18 heures. À la veille de leur match de Ligue 1 à Auxerre, les joueurs du Paris FC étaient dans le bus au moment de l’annonce du sélectionneur. Évidemment, ses coéquipiers ont chaleureusement félicité le néo-international avec des applaudissements et des cris. Plusieurs d’entre eux ont manifesté leur joie en hurlant « Avatar » , un surnom que le vestiaire a visiblement largement adopté. Mais pourquoi ?

Le Parisien rapporte que la référence vient du héros du manga « Avatar, le dernier maître de l’air » . Pablo Pagis n’a pas le crâne totalement lisse du personnage, mais il n’a pas beaucoup de cheveux non plus et on peut admettre un air de ressemblance. La cellule cinématographique de So Foot aurait plutôt relié Pagis à Jake Sully, le personnage central du film Avatar de James Cameron, incarné par Sam Worthington. Là aussi, on pourrait s’y méprendre.…

QB pour SOFOOT.com