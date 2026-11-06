Lens perd un autre attaquant pour le choc contre l'OM
Le sort s’acharne. Après l’humiliation subie mercredi soir contre Côme, le RC Lens espère rebondir dimanche contre l’Olympique de Marseille . Toujours privé d’Odsonne Édouard et Abdallah Sima, Yannick Cahuzac devra aussi se débrouiller sans Franjo Ivanović . Touché à la tête lors d’un duel aérien en Ligue des champions, il avait été remplacé dès la mi-temps. Le club nordiste informe qu’il doit respecter un protocole commotion , et donc qu’il sera absent dimanche.
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