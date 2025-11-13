Zidane marque puis prend un rouge
Si vous étiez pressés de revoir Zizou…
Plus de vingt ans après le doublé de Zidane en finale du Mondial 98, Claudio Yañez a trouvé la meilleure manière de sanctifier son idole : appeler son fils… Zidane. Pas Zinédine , tenté, mais recalé par madame, juste Zidane, sobre, efficace, presque inévitable. Et le résultat est presque trop beau pour être vrai : Zidane Antonio Yañez, numéro 10 sur le dos, meneur de jeu des U17 chiliens . Le destin a parfois le sens du scénario.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
