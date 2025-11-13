 Aller au contenu principal
Zidane marque puis prend un rouge
information fournie par So Foot 13/11/2025 à 12:22

Zidane marque puis prend un rouge

Zidane marque puis prend un rouge

Si vous étiez pressés de revoir Zizou…

Plus de vingt ans après le doublé de Zidane en finale du Mondial 98, Claudio Yañez a trouvé la meilleure manière de sanctifier son idole : appeler son fils… Zidane. Pas Zinédine , tenté, mais recalé par madame, juste Zidane, sobre, efficace, presque inévitable. Et le résultat est presque trop beau pour être vrai : Zidane Antonio Yañez, numéro 10 sur le dos, meneur de jeu des U17 chiliens . Le destin a parfois le sens du scénario.…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
