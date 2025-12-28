La Côte d'Ivoire et le Cameroun se télescopent
Côte d’Ivoire 1-1 Cameroun
Buts : A. Diallo (51 e ) pour les Éléphants // Tchamadeu (56 e ) pour les Lions indomptables
Le choc du groupe F de la Coupe d’Afrique des nations n’a pas offert de vainqueur : la Côte d’Ivoire et le Cameroun partagent les points (1-1) à Marrakech et laissent le suspense planer avant la troisième journée des poules.…
