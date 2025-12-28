 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

«Les arbitres n*** le match» : Traoré n'est pas tendre avec les officiels de la CAN
information fournie par So Foot 28/12/2025 à 23:46

«Les arbitres n*** le match» : Traoré n'est pas tendre avec les officiels de la CAN

«Les arbitres n*** le match» : Traoré n'est pas tendre avec les officiels de la CAN

Les footballeurs, les arbitres et le verbe « niquer », une belle comédie de boulevard à voir en 2026.

Après la jolie phrase d’Ousmane Dembélé, époque Barcelone, Bertrand Traoré a dépoussiéré ce verbe transitif du premier groupe pour s’en prendre Daniel Laria, l’officiel lors de la courte défaite (0-1) de son équipe contre l’Algérie, ce dimanche. Riyad Mahrez a marqué l’unique but de la rencontre, sur penalty.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Côte d'Ivoire et le Cameroun se télescopent
    La Côte d'Ivoire et le Cameroun se télescopent
    information fournie par So Foot 28.12.2025 23:03 

    Côte d’Ivoire 1-1 Cameroun Buts : A. Diallo (51 e ) pour les Éléphants // Tchamadeu (56 e ) pour les Lions indomptables Le choc du groupe F de la Coupe d’Afrique des nations n’a pas offert de vainqueur : la Côte d’Ivoire et le Cameroun partagent les points (1-1) ... Lire la suite

  • L'Inter termine 2025 en leader de Serie A
    L'Inter termine 2025 en leader de Serie A
    information fournie par So Foot 28.12.2025 22:38 

    Atalanta 0-1 Inter But : Martínez (65 e ) Il n’y a rien de mieux pour finir l’année.… UL pour SOFOOT.com

  • Pogba remporte un trophée, Dembélé aussi
    Pogba remporte un trophée, Dembélé aussi
    information fournie par So Foot 28.12.2025 20:58 

    Quand un trophée porte le mot Soccer , c’est mauvais signe. Paul Pogba à nouveau couronné. Le milieu de terrain français a remporté le… trophée du comeback de l’année 2025 . Il a été célébré lors de la soirée des Global Soccers Awards, une remise de prix qui a ... Lire la suite

  • L'attaquant de l'Algérie Riyad Mahrez a inscrit un penalty contre le Burkina Faso lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des nations le 28 décembre 2025 à Rabat ( AFP / Paul ELLIS )
    CAN: l'Algérie de Riyad Mahrez au rendez-vous des huitièmes de finale
    information fournie par AFP 28.12.2025 20:51 

    L'Algérie, emmenée par son capitaine de 34 ans Riyad Mahrez, s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la CAN, une première depuis 2019, en battant difficilement (1-0) le Burkina Faso dimanche soir à Rabat. Déjà double buteur face au Soudan lors du premier ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank