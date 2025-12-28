«Les arbitres n*** le match» : Traoré n'est pas tendre avec les officiels de la CAN

Les footballeurs, les arbitres et le verbe « niquer », une belle comédie de boulevard à voir en 2026.

Après la jolie phrase d’Ousmane Dembélé, époque Barcelone, Bertrand Traoré a dépoussiéré ce verbe transitif du premier groupe pour s’en prendre Daniel Laria, l’officiel lors de la courte défaite (0-1) de son équipe contre l’Algérie, ce dimanche. Riyad Mahrez a marqué l’unique but de la rencontre, sur penalty.…

UL pour SOFOOT.com