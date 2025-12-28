Pogba remporte un trophée, Dembélé aussi
Quand un trophée porte le mot Soccer , c’est mauvais signe.
Paul Pogba à nouveau couronné. Le milieu de terrain français a remporté le… trophée du comeback de l’année 2025 . Il a été célébré lors de la soirée des Global Soccers Awards, une remise de prix qui a lieu à Dubaï depuis 2010. Cette soirée a été pensée par Riccardo Silva et Tommaso Bendoni, deux businessmen qui aiment bien « reconnaître l’excellence du football » . Elle laisse les fans voter.…
UL pour SOFOOT.com
