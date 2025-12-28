 Aller au contenu principal
Pogba remporte un trophée, Dembélé aussi
information fournie par So Foot 28/12/2025 à 20:58

Pogba remporte un trophée, Dembélé aussi

Pogba remporte un trophée, Dembélé aussi

Quand un trophée porte le mot Soccer , c’est mauvais signe.

Paul Pogba à nouveau couronné. Le milieu de terrain français a remporté le… trophée du comeback de l’année 2025 . Il a été célébré lors de la soirée des Global Soccers Awards, une remise de prix qui a lieu à Dubaï depuis 2010. Cette soirée a été pensée par Riccardo Silva et Tommaso Bendoni, deux businessmen qui aiment bien « reconnaître l’excellence du football » . Elle laisse les fans voter.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
