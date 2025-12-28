L'Inter termine 2025 en leader de Serie A
Atalanta 0-1 Inter
But : Martínez (65 e )
Il n’y a rien de mieux pour finir l’année.…
UL pour SOFOOT.com
Côte d’Ivoire 1-1 Cameroun Buts : A. Diallo (51 e ) pour les Éléphants // Tchamadeu (56 e ) pour les Lions indomptables Le choc du groupe F de la Coupe d’Afrique des nations n’a pas offert de vainqueur : la Côte d’Ivoire et le Cameroun partagent les points (1-1) ... Lire la suite
Quand un trophée porte le mot Soccer , c’est mauvais signe. Paul Pogba à nouveau couronné. Le milieu de terrain français a remporté le… trophée du comeback de l’année 2025 . Il a été célébré lors de la soirée des Global Soccers Awards, une remise de prix qui a ... Lire la suite
L'Algérie, emmenée par son capitaine de 34 ans Riyad Mahrez, s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la CAN, une première depuis 2019, en battant difficilement (1-0) le Burkina Faso dimanche soir à Rabat. Déjà double buteur face au Soudan lors du premier ... Lire la suite
Algérie 1-0 Burkina Faso But : Mahrez (SP, 23 e ) Mahrez avec les gants, c’est oui.… Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com
