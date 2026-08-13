Zidane dévoile le staff des Bleus avec Barthez

Zidane dévoile le staff des Bleus avec Barthez

Le divin chauve est de retour chez les Bleus. Comme pressenti, Fabien Barthez va intégrer le staff de Zinédine Zidane , nouveau sélectionneur de l’équipe de France, et prendre en charge les gardiens à la place de Franck Raviot.

Vingt-huit ans après avoir soulevé la Coupe du monde 1998 ensemble, les deux anciens partenaires vont donc remettre ça, mais cette fois sur le banc.…

AC pour SOFOOT.com