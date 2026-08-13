Marquinhos : « On veut rester dans l’histoire du football »

Quarante, et toujours pas assez. Vainqueur de sa deuxième Supercoupe d’Europe d’affilée avec le PSG après le succès face à Aston Villa (2-1), Marquinhos a ajouté un 40 e trophée à son immense collection parisienne.

Pas vraiment de quoi rassasier le capitaine. « Cela montre les ambitions du club, des joueurs qui sont là. On a su surmonter les difficultés , a-t-il expliqué en zone mixte après la rencontre, avant d’annoncer la suite du programme. On veut rester dans l’histoire du football de plus en plus. Il faut continuer de gagner et c’est comme ça qu’on va y arriver. »…

MJ pour SOFOOT.com