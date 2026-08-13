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Unai Emery a trouvé son favori pour le Ballon d'or
information fournie par So Foot 13/08/2026 à 11:26
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Unai Emery a trouvé son favori pour le Ballon d'or

Unai Emery a trouvé son favori pour le Ballon d'or

Et Kvara Ballon d’or. Auteur de l’ouverture du score après 20 minutes lors de la victoire du PSG en Supercoupe d’Europe face à Aston Villa (2-1), Khvicha Kvaratskhelia a suffisamment impressionné Unai Emery pour que celui-ci le place tout en haut dans la course au Ballon d’or. « Kvaratskhelia est le prétendant favori pour le Ballon d’or selon moi. Il est fantastique », a lâché l’Espagnol après la rencontre.

Le grand absent du Mondial

Il faut dire qu’Aston Villa avait pourtant préparé son coup pour tenter de limiter Kvara. Sans grande réussite. « Nous avions essayé de l’éviter, mais la qualité qu’il a montrée est fantastique », reconnaît Emery, qui n’a pas non plus oublié l’absence du Parisien lors du dernier Mondial avec la Géorgie. « C’était l’un des meilleurs joueurs qui n’étaient pas à la Coupe du monde », estime-t-il, avant d’insister : « Ce n’est pas ma décision, mais je pense qu’il peut gagner. »…

MJ pour SOFOOT.com

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