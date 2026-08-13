Un beau challenge en Espagne pour un ancien Messin
Tsitaishvilibre comme l’air. L’ailier gauche Giorgi Tsitaishvili rejoint librement le Rayo Vallecano en provenance du Dynamo Kiev jusqu’en 2029.
Après un prêt d’une saison à Metz, son cinquième depuis le début de la guerre en Ukraine, l’international géorgien (30 sélections, 1 but) quitte donc définitivement son club formateur, qu’il avait rejoint à ses 10 ans et qui lui a fait découvrir la Ligue Europa à 18 ans (2 matchs).…
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