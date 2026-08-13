Arbeloa perd ses nerfs en amical

De quoi lancer bizarrement la saison. Ce mercredi soir, à 21 heures, pendant que tous les yeux étaient rivés sur la finale de la Supercoupe entre le PSG et Aston Villa (sans les lunettes spéciales éclipse), Fulham disputait un match amical contre Málaga .

Alors que les joueurs d’Arbeloa menaient 2-1 en fin de partie, ils concèdent un penalty après une main très claire de Calvin Bassey. L’entraîneur espagnol, arrivé cet été au Royaume-Uni, a fini par voir rouge après avoir protesté contre la décision .…

AC pour SOFOOT.com